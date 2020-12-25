Штаб акции #МыВместе подвел итоги года

К региональным штабам акции #МыВместе присоединились более 180 тыс, добровольцев. За последние девять месяцев добровольцы наряду с врачами стали героями, сражающимися за жизни и здоровье россиян.



Средний возраст добровольцев акции – 34 года, это почти на 10 лет больше, чем средний возраст волонтеров по России. Более 9,5 тысяч волонтеров-медиков помогают врачам в 941 больнице, поликлинике и госпитале: они ухаживают за пациентами, заполняют медкарты и другие документы, отвечают на звонки в колл-центрах.



Более 1 тыс. добровольцев работают в "красных зонах". Еще 1,3 тыс. профессиональных психологов бесплатно проводят консультации на горячей линии и в чат-ботах. Порядка 22 тыс. человек предложили свои услуги в качестве автоволонтеров: они на личных машинах бесплатно подвозят коллег и врачей. Тысячи добровольцев доставляют лекарства коронавирусным пациентам на дом.





Всего с 21 марта по 23 декабря помощь в рамках Общероссийской акции #МыВместе получили 4,6 млн человек: более 3 миллионам обратившихся передали бесплатные продуктовые наборы, 575 тысячам доставили товары и лекарства. Более миллиону граждан на горячей линии дали необходимую информацию о коронавирусе, провели психологическую или юридическую консультацию.

Жители России и организации перечислили в фонд акции более 1,8 млрд рублей. На благотворительные средства закупались продукты питания и товары первой необходимости для пожилых и маломобильных граждан, а также оплачивалась логистика, помощь больницам и учреждениям социального обслуживания, приобретение средств индивидуальной защиты и антисептиков, обеспечивалась бесперебойная деятельность региональных штабов.

#МыВместе – общероссийская акция взаимопомощи, которая объединила коммерческие компании, общественные организации и активных граждан в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.