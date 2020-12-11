Россияне ощутили перемены после принятия конституционных поправок

Более половины россиян заметили перемены в жизни после изменения основного закона. Самыми популярными поправками стали социальные гарантии и норма о детях как приоритете государственной политики. сообщил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов.



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