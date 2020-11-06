Генпрокуратуру России не удовлетворил ответ ФРГ на запросы по Навальному

Запросы Генпрокуратуры России остаются неисполненными, сказано в сообщении на сайте ведомства. Затягивание исполнения запросов вызывает сожаление и лишает российсские компетентные органы достоверно установить обстоятельства произошедшего, отмечают в Генпрокуратуре.
В надзорном ведомстве напомнили, что направили в ФРГ необходимые разъяснения российского законодательства и информацию о проведенных в нашей стране процессуальных действий. Вместе с тем у ФРГ вновь запрошена информация о веществе, которое якобы было обнаружено местными медиками в организме Навального.
"Генпрокуратурой России дополнительно отмечено, что отсутствие соответствующей информации германской стороны не позволяет правоохранительным органам Российской Федерации сделать окончательный вывод по обстоятельствам госпитализации Навального А.А., поскольку в результате экспертных исследований, проведенных на территории Российской Федерации, каких-либо отравляющих веществ не обнаружено", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета в Москву. Жизнь блогеру спасли омские врачи. Они смогли стабилизировать состояние пациента, после чего его вывезли в Германию.
В Берлине заявили, что нашли в организме Навального отравляющие вещества из группы "Новичок". Доказательств этому представлено не было, от сотрудничества с Москвой Берлин уклоняется.
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