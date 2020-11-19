Общественная палата РФ назвала популярные соцсети опасными для детей

Представитель комиссии Общественной палаты России по информационному сообществу Екатерина Мизулина назвала опасные для детей социальные сети. В список попали, пожалуй, все самые популярные платформы -TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, ВКонтакте и даже WhatsApp.
По словам Мизулиной, в них дети часто подвергаются травли. Член ОП привела данные, согласно которым 2,5 миллиона подростков и детей состоят в интернет-сообществах, посвященных травле, сообщает Ura.ru.
Популярные темы форума
Как наказывали вас в детстве?
Ковид- божья кара. Как чума, холера
Дочь выходит из ванны голая, прямо при муже.
Порядочная женщина
Форум
Сын смотрит порно. Не знаю как отучить.
Почему женщины сейчас доминируют?
Ищу богатую девственницу где есть такие?
Мне 49 лет понравился молодой парень
Кастовые отношения