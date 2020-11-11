В Совфеде не поддержали продление новогодних каникул из-за коронавируса

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации России Валерий Рязанский отверг идею о продлении новогодних каникул из-за эпидемии коронавируса в стране. Рязанский пояснил, что это трудно и нецелесообразно реализовать на практике.

По словам сенатора, чтобы замедлить распространение вируса, необходимо соблюдать меры безопасности. А для того, чтобы ограничить контакты между людьми, хватит обычных школьных каникул. Кроме того, если россияне будут отдыхать слишком долго, это нанесёт большой ущерб экономике, пишет RT.

Напомним, ранее лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин предложил правительству продлить новогодние выходные до 24 января с сохранением зарплат.