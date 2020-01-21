"Дни.ру" дарят подарки: чемодан шоколадок Kit Kat

Новинка KitKat Senses Gold Edition – настоящая находка для любителей шоколада. В ней сочетаются молочный и карамельный шоколад, что создает неповторимый вкус.
"Мы постоянно работаем над тем, чтобы узнавать больше об интересах и предпочтениях наших потребителей и предугадать, что будет в тренде в ближайшее время. Золото – вечная классика, которая никогда не выходит из моды, и KitKat Senses Gold Edition будет как никогда актуален в преддверии ярких праздников", – комментирует директор кондитерских изделий компании "Нестле" Джон Ламберт.
Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и @kitkat_russia
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Чемодан с шоколадками Kit Kat �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @kitkat_russia ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 28 января в stories! ⠀ #подарки #шоколад #розыгрыш #конкурс #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты в кино на фильм "Мое прекрасное лето с Софи".
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