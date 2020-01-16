"Дни.ру" дарят билеты: фильм "Мое прекрасное лето с Софи"

Отставка правительства России: Медведев ушел Рак у Заворотнюк: все подробности Игры Форум Гороскоп

Топ новостей

Успенская объявила о свадьбе с бывшим мужем Пугачевой
"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Для работы не годится: тяжелобольного Андрея Губина погнали в шею
Сделано заявление об аресте Зеленского после роскошного отдыха за границей
Хочет уйти от долгов: онкобольную Заворотнюк вывели на чистую воду
партнеры
Четверг 16 января
Лента новостей
14:34
Верующие призвали лишить Ивана Урганта российского гражданства
14:31
"Ему стыдно": Джигарханян под препаратами неожиданно заявился домой к Цымбалюк-Романовской
14:31
Богомолов втянул Табакова в авантюру с участием Собчак
14:07
"Глаза счастливой женщины": моложавая Хмельницкая предстала без макияжа
13:55
На шоу "Дом-2" умер человек
13:41
Мишустин отверг возможность снижения подоходного налога
13:38
Опухший Шура в чулках и дерзком мини шокировал народ похабным видом
13:32
Жуткая авария унесла жизни пяти человек под Саратовом
13:30
Горячая Климова сняла юбку в чужой стране
13:23
Назван срок всенародного голосования по изменению Конституции
13:16
Куда сходить в Москве: афиша на неделю
13:12
Заметно изменившуюся Семенович заподозрили в беременности
13:03
Выбившая королеву из колеи Маркл оставила жирный след
12:50
Лавров рассказал о возможной должности в новом правительстве России
12:37
Мишустин рассказал об изменениях в пенсионной системе
12:33
"Позорище": Зеленскому дали пинка из-за Мишустина
12:33
"Не скажу!": Фадеев изо всех сил скрывает подробности о новых девушках
12:29
Модель со смертельным диагнозом выиграла соревнования по бодибилдингу
12:27
Власти Китая отреагировали на отставку правительства России
12:12
Стоянов сунул нос в грязные делишки звезд шоу-бизнеса
12:06
Варум неожиданно отреагировала на интимное обращение Агутина
12:03
В России приготовились к "нападению" неизвестного вируса из Китая
11:59
Володин озвучил главное напутствие депутатов Мишустину
11:51
"Бревно": полуголая Шпица набросилась на озабоченных мужиков
11:43
В БКЗ состоится вечер "Орган: симфоническая фантазия"
11:36
В США сделали гнусное заявление после отставки Медведева
11:22
Кейт Миддлтон довела общественность до слез (видео)
11:11
Полгода пытается прийти в себя: стало известно о личной трагедии звезды сериала "Универ"
10:58
Россияне ахнули от обнажившейся невестки Пугачевой
10:53
Большинство депутатов Госдумы поддержали назначение Мишустина премьером
10:48
Мишустин пообещал изменения в правительстве России
10:44
Вскрылись серьезные разногласия между Путиным и Медведевым
10:41
"Безобразие!": Машков взорвался из-за вопиющей несправедливости
10:40
Елена Воробей сломала руку на концерте и продолжила выступление
10:33
Разбившаяся любовница внука Михалкова заговорила после падения из окна
10:18
Настырная Гузеева замучила мужчину сексуальным допросом
09:54
"А мне плевать!": Пугачева отобрала имущество у любовника
09:53
Малышева назвала самый безопасный вид рака
09:36
Меган Маркл и принца Гарри погнали в шею из страны
09:30
Кадыров временно оставил пост из-за проблем со здоровьем
09:13
Новые данные о тайной жене мужа Лолиты Милявской
09:04
Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка
08:31
Кто такой Михаил Мишустин? Неожиданные факты
08:24
Сын актрисы Светланы Светличной в реанимации
08:11
Рубль отыгрывает позиции после падения из-за отставки Медведева
07:28
Соблазнительная Каменских в купальнике произвела фурор
05:41
Сексуальная Ходченкова довела россиян до исступления шикарной фигурой
02:36
Любовник Бузовой взорвался после объявления альфонсом
23:07
В отношении Собчак допустили грубую ошибку (видео)
21:43
Толкалина трогательно обратилась к Кончаловскому в день рождения (видео)
21:39
"Нулевой этап": в послании Путина нашли скрытый смысл
21:38
Принц Гарри готов пойти на жертвы ради Меган Маркл после судьбоносного решения
21:35
Взбешенная Бородина прилюдно отчитала маленькую дочь
21:20
Михалков отреагировал на трагедию с любовницей внука
20:53
Соловьев лаконично высказался об отставке правительства
20:13
Странный вид Агутина и Варум вызвал ажиотаж
19:55
Алибасова сняли во время ласк с престарелой Федосеевой-Шукшиной
19:54
В Петербурге на заводе погрузчик отрезал рабочему ногу
19:38
В Новосибирской области мужчина с маленькой дочерью погибли в страшном пожаре
19:15
Путин назвал кандидатуру нового премьер-министра
19:09
В Петербурге вооруженные автоматом бандиты выкинули водителя из машины
18:57
Бледанс по-хамски обратилась к россиянам
18:23
"Выведен в резерв": Медведеву вынесли приговор после отставки правительства
18:09
Запад отреагировал на отставку правительства России
18:04
Врачи сделали все возможное: что случилось с мужем Таисии Повалий
17:59
Пять причин полюбить Audi A7
17:55
Разин сделал неожиданное заявление о новом российском премьере
17:43
Беседа Путина и Медведа перед отставкой правительства России попала на видео
17:40
Назаров из сериала "Кухня" вышел из себя после глупого замечания
17:35
Валентина Рубцова из "Саша Таня" растаяла от сравнения с Меган Маркл
17:30
Полпред Путина высказался о сроках формирования нового правительства
17:26
Названа причина отставки правительства России
17:17
Рубль рухнул после отставки правительства России
17:08
"Как гром среди ясного неба": отставка стала сюрпризом для правительства
17:00
Путин намерен предложить Медведеву новую должность
16:55
"Ох, что творится": неожиданное решение Путина вывело из себя Собчак
16:51
Симоньян напророчила отставку Правительства России
16:44
Двухсоткилограммовый сын Никаса Сафронова тяжело заболел после засоса в туалете
16:40
В Подмосковье полицейским потребовался целый автобус для задержания мигрантов
16:39
Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
16:28
Демон-парикмахер снова приезжает в Москву
16:26
Володин высоко оценил предложения Путина по Конституции
16:22
Рецепт: сом в солодовой карамели с полбой
16:12
Усохшая рука Виктории Бони ошарашила народ
16:12
Мужчина захватил заложника в небоскребе Москва-Сити
15:47
Тяжелейшие ожоги: в Москве мужчина пострадал от "коктейля Молотова"
15:46
Звезда "Сватов" удивила схожестью с Полиной Гагариной
15:42
Муцениеце объявила о расставании с Прилучным и новой свадьбе
15:30
Отец Децла требует ДНК-тест на подтверждение родства с внуком
15:17
Россиянка родила "лишнего" ребенка и подарила его знакомым
14:53
"Прекрасная островитянка": Ходченкова восхитила естественной красотой
14:49
Маркл после "отречения" осталась без драгоценностей и роскошной одежды
14:49
"Армена Борисовича мы потеряли": бывшая жена сделала заявление о Джигарханяне
14:43
Допрыгались: Путин поставил чиновникам неожиданный ультиматум
14:38
"Изрыгайте желчь у себя": расставившая ноги Волочкова заткнула рты
14:36
"Пошла вон, ничтожество": народная артистка отреагировала на выпад Цымбалюк-Романовской
14:36
В Роспотребнадзоре назвали правила защиты от гриппа
14:34
Пришло время: Путин подготовил важные изменения в Конституцию
14:34
ГК "КОРТРОС" заняла топовые места в рейтинге застройщиков по итогам 2019 года
14:33
Путин высказался о количестве президентских сроков
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Правительство Дмитрия Медведева уходит в отставку
Двухсоткилограммовый сын Никаса Сафронова тяжело заболел после засоса в туалете
В Подмосковье полицейским потребовался целый автобус для задержания мигрантов
В отношении Собчак допустили грубую ошибку (видео)
Симоньян напророчила отставку Правительства России
"Ох, что творится": неожиданное решение Путина вывело из себя Собчак
Общество

"Дни.ру" дарят билеты: фильм "Мое прекрасное лето с Софи"

Кадр из фильма "Мое прекрасное лето с Софи"
В прокат вышел фильм "Мое прекрасное лето с Софи". Благодаря "Дни.ру" попасть на него вы сможете совсем бесплатно. 
прочитано 355 раз

Главную роль в картине исполнила самая дорогая эскортница, обслуживающая французскую элиту – Захия Дехар.

Теперь Захия попробовала себя в большом кино и сыграла главную роль в фильме"Мое прекрасное лето с Софи", а также, стала соавтором картины. Фильм завоевал главный приз в программе "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале, удостоился высоких оценок кинокритиков, был отлично принят зрителями.

Чтобы получить два билета на сеанс в любом городе страны*, достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru и @rusfilmgroup 
  • Отметьте в комментариях друга, с кем бы вы хотели сходить в кино

View this post on Instagram

❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ В КИНО❗️Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @rusfilmgroup ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите 20 января в stories! ⠀ #подарки #кино #розыгрыш #конкурс #бесплатно #фильм

A post shared by ДНИ.РУ (@dniru) on

Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался праздничный запас "Боржоми". 

* При условии, что фильм есть в расписании кинотеатров вашего города.
16 января 2020, 13:04

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Кто такой Михаил Мишустин? Неожиданные факты
Вскрылись серьезные разногласия между Путиным и Медведевым
"Позорище": Зеленскому дали пинка из-за Мишустина
"Выведен в резерв": Медведеву вынесли приговор после отставки правительства

Шоу-бизнес

"Ему стыдно": Джигарханян под препаратами неожиданно заявился домой к Цымбалюк-Романовской
Богомолов втянул Табакова в авантюру с участием Собчак
"Глаза счастливой женщины": моложавая Хмельницкая предстала без макияжа
На шоу "Дом-2" умер человек

Проишествия

Жуткая трагедия: умер наткнувшийся на лыжу российский турист
Пожар в ЖК "Алые паруса" в Москве унес жизни двух человек
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
Обнародована причина возгорания на крейсере "Адмирал Кузнецов"

Lifestyle

Вдовец десять дней возил разлагающийся труп жены по соседним городам
Владимир Машков рассекретил тайные страницы жизни Мэрилин Монро
Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Шоу-бизнес

"А мне плевать!": Пугачева отобрала имущество у любовника

Примадонна проявила крутой нрав
Шоу-бизнес

Усохшая рука Виктории Бони ошарашила народ

Поклонники были весьма удивлены
Политика

"Позорище": Зеленскому дали пинка из-за Мишустина

Президента Украины призывают закрыть сайт "Миротворец"
Шоу-бизнес

Врачи сделали все возможное: что случилось с мужем Таисии Повалий

Певица в ужасе от произошедшего

Гороскоп

Гороскоп совместимости: Весы с другими знаками зодиака
Гороскоп на неделю
Звезде "Универа" Гайдуляну предстоит новая борьба с раком
Лене Катиной посоветовали приобщиться к бездомным из-за несчастья

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Раскрыты неизвестные секреты Тутберидзе
Хабиб Нурмагомедов вызвал оторопь своим внешним видом
Разъяренный Овечкин отлупил двух американских хоккеистов (видео)
Знаменитая актриса призвала оставить Загитову в покое

Регионы

"Нафиг не сдались": запуск поездов через Крымский мост омрачил громкий скандал
Сибирь утонула в сугробах (видео)
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru