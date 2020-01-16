"Дни.ру" дарят билеты: фильм "Мое прекрасное лето с Софи"

Главную роль в картине исполнила самая дорогая эскортница, обслуживающая французскую элиту – Захия Дехар.
Теперь Захия попробовала себя в большом кино и сыграла главную роль в фильме"Мое прекрасное лето с Софи", а также, стала соавтором картины. Фильм завоевал главный приз в программе "Двухнедельник режиссеров" на Каннском кинофестивале, удостоился высоких оценок кинокритиков, был отлично принят зрителями.
Чтобы получить два билета на сеанс в любом городе страны*, достаточно выполнить два простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался праздничный запас "Боржоми".
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