"Дни.ру" дарят подарки: запас "Боржоми" праздники

К главному празднику страны легендарный бренд минеральной воды подготовил отличные подарки. Вы сможете получить запас минеральной воды на целый месяц.
"Праздник, чтобы #боржомить", что означает – волшебно проводить время: с друзьями и близкими или наедине с собой, на улице или в помещении, на коньках или пешком, танцуя на вечеринке или собравшись дома.
"Боржоми" – известная грузинская минеральная вода вулканического происхождения. Добывается и разливается в Грузии.
Чтобы получить подарок, достаточно выполнить два простых условия:
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- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ ПОДАРКИ❗️Запас «Боржоми» на месяц. «Праздник, чтобы #боржомить» �� Все подробности читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories! #подарки #конкурс #розыгрыш #боржоми
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт группы "Алиса".
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