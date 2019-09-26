Россиянам запретили курить на балконах

Почти треть пожаров в России происходит из-за неосторожного обращения с огнем. В связи с этим правительство утвердило новые правила противопожарного режима, разработанные МЧС. Согласно им, открытый огонь запрещено использовать на балконах квартир, гостиниц и общежитий, передает RT.
"Это касается и курения", – заявил представитель МЧС. Кроме того, россияне также не смогут жарить шашлыки на балконах и зажигать там свечи – нарушителям будет грозить штраф до 5 тысяч рублей, добавляет URA.ru.
Популярные темы форума
Уход за свекровью- инвалидом.
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Самая некрасивая женщина в мире
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Вопрос к мужчинам:опишите свои ощущения от орального секса.И чем вам так нравится минет?
Хочу отдать ребенка в детдом
Загородное шоссе д.2, Москва,м.Тульская
Девчонки, помогите придумать!
Ксения Собчак наш будущий президент?