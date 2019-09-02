Посол России в Египте внезапно умер

В Каире умер российский посол Сергей Кирпиченко, сообщает телеканал "360" со ссылкой на министерства иностранных дел РФ. Уточняется, что он был доставлен в больницу.
Кирпиченко было 68 лет. Он занимал должность чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Египте и по совместительству полпреда России при Лиге Арабских государств с 2011 года. Как пишет URA.ru, мужчина скончался скоропостижно.
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