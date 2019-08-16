Путин наградил летчиков-героев

Открывая совещание с постоянными членами Совбеза, президент России Владимир Путин сообщил о награждении летчиков Airbus A321. Без внимания не остались и остальная команда лайнера.
"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского. Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа – орденами Мужества", – сказал Владимир Путин.
Напомним, утром 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет выполнял рейс 178 и должен был доставить людей из Москвы в Симферополь.
Практически сразу после взлета самолет столкнулся со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя, что вызвало отказ техники. Капитан принял решение об экстренном приземлении. Посадка проходила с неработающими двигателями и убранными шасси. Опасности добавляли полные топливные баки. Посадка прошла успешно. Россияне пришли в настоящий восторг от подвига героического экипажа.
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