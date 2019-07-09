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Обворожительная супруга Зеленского покорила новым образом

Елена и Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Супруга украинского президента Владимира Зеленского Елена после инаугурации постоянно находится в центре внимания и привлекает папарацци. Поэтому ей особенно важно всегда выглядеть безупречно.

Продолжение: Дерганый Зеленский спрятался от Путина под юбкой у Меркель

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На этот раз возлюбленная главы Украины выложила на своей личной странице в Instagram снимки с официального визита в Канаду, куда она отправилась вместе с мужем. На фото Елена красуется в темно-синем платье, украшенном рядом пуговиц спереди. Волосы она собрала в аккуратный низкий пучок и дополнила образ длинными золотыми серьгами. 

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Поклонники пришли в восторг от выбранного наряда первой леди Украины. "Какая же красивая жена нашего президента! Глаз не оторвать!", "Всегда приятно на нее смотреть! Красавица!", "Мило и элегантно!",  "Часто говорят, что украинские женщины красивы. Как же приятно, что первая леди истинное тому подтверждение!", "Обворожительна!", "Красивая внешне и с красивой душой!", – рассыпались в комплиментах поклонники Зеленской.

Многие не забыли упомянуть и главу государства – Владимира. "Красивая семья, сильный мужчина и рядом принцесса! Побольше таких красивых семей в Украине!", – высказалась пользователь Сети.

"Леночка, помогай мужу восстанавливать Украину в союзе с Россией! Пусть твоя красота спасет дружбу двух великих народов!", – призвала фанатка.

Напомним, Владимир и Елена знакомы еще со школьной скамьи, но тогда еще молодые люди не встречались. Это случилось позже, когда Зеленский уже учился на первом курсе университета. Он случайно встретил юную красавицу на улице и больше уже никогда не отпускал.

Несмотря на то, что в отношениях возлюбленные еще с 17-летнего возраста, поженились они лишь в 2003 году. Сейчас они, ко всему прочему, еще и счастливые родители. Елена подарила мужу двух чудесных детей – дочь Сашу и сына Кирилла.

Автор: Екатерина Плискина9 июля 2019, 06:04
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