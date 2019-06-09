Журналист Голунов дал первое интервью после задержания

Задержанный за покушение на сбыт наркотиков журналист "Медузы" Иван Голунов рассказал о своих расследованиях в беседе с телеканалом "Россия 24". Это стало первым интервью представителя СМИ после задержания. Он в очередной раз подчеркнул, что не виновен.
Накануне Голунов был помещен под домашний арест. Интервью было записано до суда. Журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики. Единственное, что он принимал – таблетки, выписанные по рецепту врача. Корреспондент предположил, что происходящее связано с расследованиями об отъеме жилья у москвичей и о похоронном бизнесе, которыми он занимался в последнее время.
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