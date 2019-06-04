Казахстан отправит молодые таланты в Международный симфонический оркестр

В Казахстане выбрали молодых талантливых ребят, которые станут участниками Пан-Кавказского молодежного оркестра (PCYO) на первом Тsinandali Festival в грузинском городе Цинандали. Соучредителем фестиваля стал известный казахстанский бизнесмен Еркин Татишев.



Один из самых масштабных фестивалей в музыкальной истории Грузии состоится в сентябре текущего года в городе Цинандали. Всего на фестивале будет организовано 30 концертов оркестровой и камерной музыки, сольных концертов и оперы. В фестивале примут участие звезды мировой величины.

Важной составляющей мероприятие станет концерт Пан-Кавказского молодежного оркестра, в состав которого войдут талантливые молодые музыканты из Казахстана, Украины, Турции и стран региона Кавказа. Отбор участников проходил под руководством всемирно известного маэстро Джанандреа Нозеды – он лично прослушал 60 музыкантов в Большом органном зале Казахской Национальной консерватории имени Курмангазы города Алматы.

Музыканты от 18 до 28 лет приехали из Нур-Султана, Алматы, Караганды, Москвы и Новосибирска. Члены жюри, среди которых были маэстро Клаудио Ванделли, казахстанский композитор Еркеш Шакеев, профессор Национальной консерватории им. Курмангазы Танатара Нуралиева и доцент Алма Абатова, выбрали самых талантливых исполнителей классической музыки – ведь Тsinandali Festival привлечет к себе огромное количество взыскательных ценителей и любителей музыки со всего мира. Всего было выбрано девять конкурсантов: три скрипки, один альт, виолончель, контрабас, два рожка и одна труба.

"Благодарим всех музыкантов, откликнувшихся на приглашение. Мы увидели, насколько талантлива и целеустремлена наша молодежь, как важно помогать людям искусства расти, повышать свое мастерство. Поздравляем победителей и просим остальных участников не терять надежду – планируем, что Тsinandali Festival станет ежегодным", – отметил соучредитель Tsinandali Festival, председатель совета директоров Kusto Group Еркин Татишев.

Участие владельца Kusto Group в развитии академической музыки не случайно. В рамках одного из благотворительных проектов Еркин Татишев провел реставрацию дома-музея Александра Чавчавадзе – известного грузинского поэта-романтика. Именно здесь в сентябре и пройдет мероприятие. Специально для Фестиваля классической музыки в Цинандали построен музыкальный зал на 900 мест, гостиница, библиотека и открытый амфитеатр.

Пан-Кавказский молодежный оркестр будет играть на Tsinandali Festival с 8 по 22 сентября. Предполагается, что он станет ведущим тренировочным оркестром для молодых музыкантов из Казахстана, Украины, Турции и стран региона Кавказа. Его участники смогут отдать всех себя музыке, тем более что об остальном позаботились за них – организаторы, и в частности Kusto Group, по инициативе Еркина Татишева, берут на себя все расходы по участию победителей конкурса в мероприятии.

В Цинандали Пан-Кавказский молодежный оркестр проведет пять концертов под управлением прославленных дирижеров – Джанандреа Нозеда, Юкка-Пекка Сарасте, Омера Меира Веллбе и Лахава Шани.

"Мы с трудом выбрали победителей – так много среди наших музыкантов достойных. Поздравляю победителей с отличной возможностью поработать плечом к плечу с музыкантами мирового уровня, повысить свое мастерство", – отметил казахстанский поэт и композитор Еркин Шакеев после церемонии награждения победителей конкурса.