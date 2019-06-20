После жалоб Путину жителей челябинского села на ж/д дорогу возбуждено дело

Жители челябинского села Варна записали обращение для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным и рассказали, как им приходится пересекать железную дорогу под вагонами. Следователи проверили факты и возбудили уголовное дело, передает телеканал "360".
Железная дорога в Варне разделяет поселок на две части, но нормального перехода через рельсы нет. Приходится перебегать перед вагонами, а то и проползать под ними, сообщили Путину жители. Больше всех страдают дети и пенсионеры, отмечает "Царьград".
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