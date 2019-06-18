Не Иваново: названы города с самым большим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" рассказали, в каких городах встречается самый высокий спрос на свадебные платья. О результатах исследования эксперты сообщили журналистам РИА Новости.

В тройке городов с самым большим количеством невест оказались Волгоград, Краснодар и Барнаул. В список также попали Саратов и Ульяновск. Меньше всего хотят сыграть свадьбу жительницы Москвы, Красноярска и Перми, уточняет "Пятый канал".



