Не Иваново: названы города с самым большим числом невест

Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" рассказали, в каких городах встречается самый высокий спрос на свадебные платья. О результатах исследования эксперты сообщили журналистам РИА Новости.
В тройке городов с самым большим количеством невест оказались Волгоград, Краснодар и Барнаул. В список также попали Саратов и Ульяновск. Меньше всего хотят сыграть свадьбу жительницы Москвы, Красноярска и Перми, уточняет "Пятый канал".
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