Путину доложили о деле журналиста Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента России Владимира Путина о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Это произошло во время ежегодного доклада уполномоченного по правам человека.
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова", – говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле журналиста еще в пятницу, 7 июня, так как "это весьма резонансное дело".
Звезда Голливуда перешла все границы
Невеста Тимати пожаловалась на плохое самочувствие
Певец посетил кладбище в Болгарии
Пианистка вновь в центре скандала
Популярные темы форума
Можно ли убежать от темного прошлого?
Закрутила роман с турком, я замужем
в Москве зарезали русского парня не русские стаей напали!Зачем их пускают в страну!
Оральный секс
Мастурбирую во время секса
Бари Арибасов выпил жидкость "КРОТ",по невнимательности,.
Вещи из секондхенда
Подруга увела моего мужа.
Отчим пристает . Что делать мне?
Все кто познал на себе влияние компьютерных игр! Сюда
Мужчина меня не уважает
Разведенка с прицепом
оЧЕНЬ хочу на концерт группы Шары
Должен отслужить в армии
Можно ли завидовать сестре родной?
Парень оказался извращенцем
Муж не хочет детей.
Оленевода Собякина в отставку.
марина рыгает на уроках и мешает мне
На западе мальчики одеваются, как девочки
Собака.....
Прямолинейнвая подруга
Двойная фамилия. Да или нет?
Не обрадовался подарку
Не хочу больше жить!
Тирамин и выработка собственных гормонов. Миф или реальность?
Как побороть лень?
На каком месяце уже виден живот?
Собака.....
Работаю 6 дней в неделю