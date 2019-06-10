Путину доложили о деле журналиста Голунова

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента России Владимира Путина о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Это произошло во время ежегодного доклада уполномоченного по правам человека.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Кремля. "Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова", – говорится в сообщении. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле журналиста еще в пятницу, 7 июня, так как "это весьма резонансное дело".