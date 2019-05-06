Володин выразил соболезнования в связи с пожаром в Шереметьево
"Выражаю глубокие соболезнования семьям пассажиров и членов экипажа, погибших при возгорании самолета Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в Шереметьево", – сказал Володин.
Председатель нижней палаты пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Накануне в столичном аэропорту Шереметьево потерпел крушение пассажирский лайнер, на борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Самолет выполнял рейс из Москвы в Мурманск.
Сообщается, что через десять минут после взлета в лайнер попала молния. После этого начались неполадки с оборудованием - пилоты приняли решение возвращаться в аэропорт. При жесткой посадке произошло возгорание топливных баков.
Изначально сообщалось об одном погибшем, позже эта цифра возросла до 13. К полуночи Следственный комитет объявил о 41 погибшем. Шестеро пострадавших были доставлены в московские клиники.
По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.
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