Украина угрожает отважной Скабеевой
Владимир Арьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор" из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года. Также он добавил, что Ольге Скабеевой "будет сделано предупреждение".
"Я точно знаю, что с ней будет проведен очень серьезный разговор по поводу ее поведения и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты", – пригрозил телеведущей глава украинской делегации в эфире телеканала "Прямой". Откуда Арьев узнал такую информацию, не уточняется.
Напомним, Ольгу Скабееву во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко оттолкнул редактор украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. После этого также поступил член украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза.
Ольга Скабеева попросила обидчика объясниться. В ответ Береза заявил, что не считает ее журналисткой.
Ранее Ольга Скабеева предупредила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что он совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на дебатах кандидатов должна исполнять только она.
Отметим, что Ольга Скабеева известна своими смелыми высказываниями и порой отважным для журналиста поведением. Ее манеру общения с экспертами украинцы считают недопустимой.
Ролик никого не оставил равнодушным
Алена Водонаева выступила против поездки артиста в Израиль
Адвокат раскрыл отношения бывших супругов
В Москве простились с любимым актером
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Изнасилование
Трахаю замужнюю
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Если женщина повышает голос на мужчину
Два кило картошки
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Крик души
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета