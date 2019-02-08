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Общество

Большие сомнения: Песков оценил новый доклад об "отравителях Скрипалей"

Дмитрий Песков. Фото: www.globallookpress.com
Компетентность составителей "доклада" об "отравителях Скрипалей" вызывает большие сомнения. Главный вопрос к авторам – почему эти данные появились только сейчас? В Кремле прокомментировали сообщения о третьем участнике покушения на экс-полковника ГРУ и его дочь.
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Так называемый "доклад" Bellingcat о новых данных в деле об отравлении Скрипалей выглядит очень сомнительно. Неизвестно даже, кто автор этого документа.

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"Есть только один вопрос: как могло в 2015 году остаться незамеченным употребление некоего боевого отравляющего вещества в Европе? Почему об этом узнали только сейчас? Мы не знаем, на чем основывались составители вот этого доклада. Мы не знаем, насколько они компетентны, кто они, и вообще – правда ли это все", – заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В британской прессе на днях появились сообщения о новых данных в деле Скрипалей. Якобы, есть третий россиянин, связанный, по мнению Лондона, с отравлением в Солсбери. Названо и имя – некий Сергей Федоров, который купил билет на самолет до Москвы, а потом его сдал.

Затем Bellingcat выпустил свой "доклад". Его авторы связали третьего "отравителя Скрипалей" с попыткой отравления болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года. Составители документа уверены, что Федоров, наряду с Петровым и Бошировым, участвовал в покушении на бывшего полковника ГРУ.

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Публикация от Справочник Дипломата (@my_diplomacy)

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта 2018 года в Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевое вещество "Новичок". Россия обвинения опровергла и потребовала допустить к расследованию своих специалистов.

Лондон просьбу проигнорировал и назначил "отравителями Скрипалей" россиян Петрова и Боширова, которые в это время находились приезжали в Солсбери осматривать достопримечательности. Теперь Лондон включил в их команду еще и Федорова. Некоторые СМИ сообщают, что "отравителей Скрипалей" было пятеро, передает телеканал "360".

Автор: Андрей Евлампиев8 февраля 2019, 15:37
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