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Общество

Отравители Скрипалей начали размножаться

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: www.globallookpress.com
Полиция Великобритании разыскивает уже пятерых подозреваемых по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Скотленд-Ярд считает, что два новых отравителя якобы прибыли в страну по туристическим визам в марте 2018 года и вернулись в Россию.
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Британские правоохранители планируют в течение нескольких недель проинформировать правительство о доказательствах своей версии и причастности к громкому делу еще двух россиян. По их данным, роль новых подозреваемых в отравлении Скрипалей была намного меньше, чем у подельников, передает телеканал "360".

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Спецслужбы нашли третьего отравителя Скрипалей

 Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Сюжеты Сергей Скрипаль и его дочь отравлены

Получается, так называемые отравители экс-сотрудника ГРУ и его дочери буквально размножаются на глазах. Накануне, 7 февраля, британские СМИ сообщили, что "российским агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал в отравлении Скрипалей третий подозреваемый.

Речь идет о якобы офицере военной разведки Сергее Федотове. При этом указывается, что имя и фамилия "агента" вымышленные. Российский МИД назвал подобные обвинения бездоказательными.

Фото: www.globallookpress.com

Экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию отравили 4 марта 2018 года в Солсбери, напоминает РИА ФАН. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевое вещество "Новичок". Россия обвинения опровергла и потребовала допустить к расследованию своих специалистов. Просьба была проигнорирована.

Автор: Валерия Нарская8 февраля 2019, 09:15
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Изменившаяся Юлия Скрипаль удивила народ

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