Отравители Скрипалей начали размножаться
Британские правоохранители планируют в течение нескольких недель проинформировать правительство о доказательствах своей версии и причастности к громкому делу еще двух россиян. По их данным, роль новых подозреваемых в отравлении Скрипалей была намного меньше, чем у подельников, передает телеканал "360".
Получается, так называемые отравители экс-сотрудника ГРУ и его дочери буквально размножаются на глазах. Накануне, 7 февраля, британские СМИ сообщили, что "российским агентам" Александру Петрову и Руслану Боширову помогал в отравлении Скрипалей третий подозреваемый.
Речь идет о якобы офицере военной разведки Сергее Федотове. При этом указывается, что имя и фамилия "агента" вымышленные. Российский МИД назвал подобные обвинения бездоказательными.
Экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлию отравили 4 марта 2018 года в Солсбери, напоминает РИА ФАН. Лондон бездоказательно обвинил в покушении Москву, отметив, что было применено боевое вещество "Новичок". Россия обвинения опровергла и потребовала допустить к расследованию своих специалистов. Просьба была проигнорирована.
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