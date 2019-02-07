Миллиардер Гришин потерпел фиаско в споре с супругой

Скандальный судебный процесс по иску бизнесмена Сергея Гришина к супруге Анне Федосеевой завершился сокрушительным поражением экс-банкира. Суд отказал ему в требовании признать брак фиктивным и вернуть крупную сумму денег. Процесс длился почти полгода. По словам ответчицы, это время стало для нее настоящим адом: она пережила угрозы убийством, заключение под стражу, где ее держали в нечеловеческих условиях, изъятие документов и прочие мытарства.



"Растроение" личности

О победе Федосеевой ее адвокат Екатерина Духина рассказала 4 февраля. Суд отказал Гришину в признании брака фиктивным и возврате неосновательного обогащения, зато удовлетворил встречную просьбу супруги экс-банкира о разводе.

"Сначала мы закрыли "беспредельное" уголовное дело, возбужденное в отношении Анны, а теперь поставили первую жирную точку в гражданских исках "креативного" супружника – о признании брака фиктивным и взыскании неосновательного обогащения", – написала Духина на своей странице в Facebook.

А начиналось все как в сказке. Со слова матери Анны Федосеевой Марины, бизнесмен красиво ухаживал, дарил дорогие подарки. В марте 2017 года пара расписалась. Но жить счастливо и умереть в один день супругам было не суждено.

Как сообщают СМИ, где-то год назад у Гришина появились претензии к Федосеевой, вскоре пара перестала жить вместе. А спустя некоторое время бизнесмен вдруг развил необычайную активность и начал писать заявления о расторжении брака. В последовательности Гришина явно не упрекнешь, потому как сам же забирал заявления обратно. Параллельно с этим из-под пера Гришина выходили гражданские иски, в которых он обвинял супругу в якобы неосновательном обогащении.





Как оказалось, Анна Федосеева была не единственной, к кому у предпринимателя накопились обиды и претензии. Не успев растроргнуть брак с Анной, он назначил и отменил свадьбу с еще одной пассией, после чего подал на нее в суд. Ту же историю неугомонный Гришин провернул и с еще одной девушкой. Сценарий похожий – подарки, ухаживания, а потом предъявление счета.

Поняв, что тактику нужно менять, он перешел к более активным действиям. Со слов Анны Федосеевой, Гришин пригласил ее на встречу в начале лета прошлого года. Якобы хотел помириться, но на самом деле выкинул очередной финт. Как писал "Московский комсомолец", сначала банкир избил супругу, а затем достал ружье и угрожал убить, параллельно объясняя, что может подать все правоохранительным органам так, будто супруга сама на него напала.

Впрочем, узнавая о личности Гришина больше, такому поведению перестаешь удивляться. Со слов адвоката Федосеевой, в одном из писем банкир признался, что страдает биполярным расстройством и принимает препараты, писал Life.

Гришин заявлял, что в его голове живут аж три личности: он сам – взрослый и самостоятельный мужчина, "один мальчик лет 10" и третий "пассажир" - никто иной, как Воланд. От человека с таким богатым и разнообразным внутренним миром, видимо, можно ожидать чего угодно.

В камеру с наркоманами

Но самое серьезное испытания для Федосеевой было еще впереди. В сентябре Гришин заявил против супруги в правоохранительные органы. Он обвинил Анну и неких "неустановленных лиц" в похищении денег, якобы потраченных на подарки перед вступлением в брак. Этого оказалось достаточно, чтобы суд возбудил дело о мошенничестве. В ноябре Головинский районный суд арестовал женщину.

То, что произошло дальше, было для Анны настоящим адом. По словам адвоката, Федосееву держали в невыносимых условиях в одной камере с наркоманами и последние два дня не давали воды.



К счастью, Анна мучилась недолго. Дело оказалось шито белыми нитками, а адвокаты Федосеевой проявили стойкость и настойчивость. Вскоре уголовное дело против нее из-за отсутствия состава преступления было прекращено.





После этого правоохранители пристально заинтересовались решениями своих коллег. В действиях тех, кто расследовал изначально грубо слепленное дело, начали искать признаки злоупотребления должностными полномочиями. Представитель Фемиды, который отправил Анну за решетку, также стал объектом внимания компетентных органов.

Следы и улики

Впрочем, сам Гришин существенно облегчил работу правоохранителей, изрядно наследив и оставив кучу улик. Так, в опубликованной "Комсомолкой" расшифровке записи он обещает жене, что она отсидит "максимальный срок" в "самой жесткой камере в России". В расшифровке записи он якобы утверждает, что приложит к этому усилия, а следователей называет своими исполнителями.

Кроме того, СМИ писали, что незадолго до уголовного дела против своей супруги Гришин снял несколько миллионов евро. Также пресса сообщила о фабрикации еще одной "уголовки": якобы Федосеева грозилась убить мужа. Ну и уже привычный "джентельменский набор": рассылка оскорблений родным и близким Анны и прочие неблаговидные поступки.

В этой ситуации удивляет поведение адвоката Гришина-Воланда Алексея Мельникова. Даже после отъезда в Америку, Мельников помогал экс-банкиру как с юридической стороной вопроса, так и с пиар-сопровождением всей этой изначально дурно пахнущей историей.

Имели место и публикации в крупных изданиях и попытки объяснить фиктивность брака, намекнуть на связи Анны с другими женщинами. Так, в авторской колонке в "Газете.ру" адвокат заявил, что брак – это не более чем добровольный союз мужчины и женщины. А после сделал вывод: "Наполнение и установление смысла этого не такого простого юридического понятия должно происходить путем обращения к не прописанному в законе культурно-историческому пониманию семьи, которое складывается в том или ином обществе".





“Позор года”

На фоне разборок с супругой эксцентричный банкир сознался, что в 90-е провернул в нашей стране крупную мошенническую схему с авизо - поддельными платежными документами. Себя он назвал автором идеи и объявил, что "украл очень много в Эстонии и России". "Это была самая крупная схема мошенничества, потому что никто не знал точно, сколько денег украдено", – заявил делец. Видео откровений Гришина опубликовал портал life.ru.

Не постеснялся Гришин признаться и во втором ограблении банковской системы России. "Когда главой ЦБ был Георгий Матюхин", – сказал он. Ради чего такие откровения? Все для того, чтобы получить американское гражданство. Экс-банкир проживает в окрестностях престижной Санта-Барбары.



По данным международного Центра по расследованию коррупции и организованной преступности, возглавляемый Гришиным "Росевробанк" отмывал российские деньги через Молдавию и Латвию. В совокупности из-за действий банкира из нашей страны ушли 20 миллиардов долларов.

В конце прошлого года авторитетный телеграм-канал "Банкста" вручил Гришину сомнительную премию – "Позор года". "Отличился" банкир по нескольким номинациям: подкуп следователей и суда, рассылка сообщений с угрозами и прочие "подвиги".

Адвокат Федосеевой Екатерина Духина ранее заявляла, что собранные материалы являются достаточными для возбуждения уголовного дела против одиозного банкира. По словам адвоката, действия финансиста подпадают под статью о заведомо ложном доносе. "Кроме того, должны быть наказаны все причастные к возбуждению уголовного дела лица, если в результате проверки будет выявлено, что они не были введены Гришиным в заблуждение", – заявила она.