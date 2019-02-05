"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора

В "Единой России" предложили уменьшить тариф за вывоз отходов при раздельном сборе мусора. Граждане, которые не выбрасывают мусор на общую свалку, а сортируют и сдают его на переработку, должны платить по льготному тарифу.

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