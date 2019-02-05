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Общество

"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора

Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Любимов Андрей
В "Единой России" предложили уменьшить тариф за вывоз отходов при раздельном сборе мусора. Граждане, которые не выбрасывают мусор на общую свалку, а сортируют и сдают его на переработку, должны платить по льготному тарифу.
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С предложением о снижении тарифа для сознательных граждан выступил координатор партийного проекта "Чистая страна", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

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"Люди, которые занимаются сортировкой отходов, месяцами собирают отдельно пластик, стекло, бумагу, потом везут в разные пункты приема, тратят на это свое время и деньги. При этом платят они за вывоз столько же, сколько и те, кто сваливает все в бак для вывоза на полигон", – отметил Бурматов.

Политик считает, что тем, кто заботится об охране окружающей среды и радеет за экологию, нужно снизить тариф. Из его структуры для таких граждан необходимо исключить платеж за вывоз отходов. Это станет своего рода экономическим стимулированием раздельного накопления отходов.

Владимир Бурматов. Фото: ER.RU

Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Автор: Александр Комаров5 февраля 2019, 16:48

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