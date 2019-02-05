"Единая Россия" предлагает снизить плату за вывоз мусора
С предложением о снижении тарифа для сознательных граждан выступил координатор партийного проекта "Чистая страна", глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.
"Люди, которые занимаются сортировкой отходов, месяцами собирают отдельно пластик, стекло, бумагу, потом везут в разные пункты приема, тратят на это свое время и деньги. При этом платят они за вывоз столько же, сколько и те, кто сваливает все в бак для вывоза на полигон", – отметил Бурматов.
Политик считает, что тем, кто заботится об охране окружающей среды и радеет за экологию, нужно снизить тариф. Из его структуры для таких граждан необходимо исключить платеж за вывоз отходов. Это станет своего рода экономическим стимулированием раздельного накопления отходов.
Проект "Чистая страна" объединяет усилия партии органов власти, профессиональных экологов, общественников, волонтеров для решения экологических проблем и борьбу с незаконными свалками. Большое внимание уделяется реформе ТКО и внедрению раздельного сбора отходов. Координирует проект депутат Госдумы Владимир Бурматов.
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