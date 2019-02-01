Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова

Криминальная версия гибели туристов из группы Дятлова полностью исключена. С таким заявлением выступил представитель Генпрокуратуры России, расследовавшей трагедию 1959 года. Эксперты отмели большинство версий, оставив три – они и будут изучаться.

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