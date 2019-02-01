Спустя 60 лет: рассекречены сенсационные данные по делу Дятлова
2 февраля исполнится 60 лет с момента гибели группы Дятлова. В этот же день в Уральском федеральном университете собираются представить некие ранее неизвестные документы, проливающие свет на некоторые факты и заставляющие по-новому взглянуть на эту трагедию.
Но Генпрокуратура, которая вела свое расследование, опередила активистов. Официальный представитель ведомства Александр Куренной обещает пролить свет на события 1959 года на перевале Дятлова. По его словам, только у его ведомства остаются полномочия на проведение проверочных мероприятий – у остальных истекли сроки давности.
"Почему спустя 60 лет прокуратура занялась этим делом? Потому что родственники и общественники просят установить истину", — говорит Куренной. По его словам, люди сомневаются в правдивости официального заключения.
По словам Куренного, существует 75 версий трагедии. 72 из них – в том числе фантастические с привлечением инопланетного разума - следователи объявили несостоятельными. Оставшиеся три будут тщательно изучены - причем работа будет идти на месте трагедии, на перевале Дятлова.
Эти версии связаны с природными явлениями – это так называемая снежная доска, лавина или ураган. Криминал полностью исключается, заявил представитель Генпрокуратуры. Примерно в похожих погодных условиях, в марте, на перевал Дятлова вылетит группа экспертов. Поставят палатку под тем же уклоном, восстановят всю картину, пообещал Куренной.
2 февраля исполнится 60 лет с момента гибели группы Дятлова pic.twitter.com/jL7PNtp4mF— Киса и Ося (@titojiv) 1 февраля 2019 г.
Как сообщалось, Генпрокуратура возобновила расследование по делу о гибели туристов из группы Игоря Дятлова. Следователи намерены развенчать конспирологическую версию о том, что власти якобы знали о случившемся со студентами еще до обнаружения их палатки.
Однако интрига сохраняется – прокуратура предпочла пока не предъявлять все карты, заявив, что обнародует некоторые документы через три дня. Тем не менее версия руководителя фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича – о том, что следствие по делу было инсценировано, – уже не кажется убедительной, пишет "Газета.ру".
Напомним, группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова.
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