Неожиданный поворот в деле группы Дятлова

Неожиданная находка на перевале Дятлова озадачила исследователей. Обломок ракеты сейчас тщательно изучают.

Металлическую деталь обнаружил на перевале Дятлова турист еще в 2008 году. Фрагмент небольшой – примерно метр на метр. В то время находку с перевала не забрали, но занесли координаты в GPS-навигатор.

И вот теперь специально организованная экспедиция спустила обломок с гор. Определить, от чего откололся этот фрагмент, исследователи из фонда памяти группы Дятлова затрудняются.

Глава фонда Юрий Кунцевич напомнил, что десять лет назад, когда фотографию находки обсуждали в Сети, высказывалось мнение, что это обломок топливного бака ракеты. Возможно – межконтинентальной баллистической УР-100.

Вылазка за необычной находкой длилась три дня. Как рассказали участники похода, деталь кажется легкой только первые 100 метров. На самом деле нести ее тяжело и очень неудобно.



Загадочный фрагмент уже доставили в штаб-квартиру фонда, в Екатеринбург. Эксперты его изучают с надеждой, что прольется свет на тайну смерти участников группы Дятлова, пишет Ura.ru.

Напомним, группа туристов-лыжников из девяти человек, которую возглавлял студент пятого курса Уральского политехнического института Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки.

Это место назвали перевалом Дятлова. До сих пор выдвигаются самые разные версии гибели людей, вплоть до посещения группы инопланетянами.