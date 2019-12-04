"Дни.ру" дарят билеты: лекция звезды "Битвы экстрасенсов"

Александр Литвин – автор популярных книг и статей, отличный лектор и философ. Его выступления отличаются глубоким великолепным языком, что позволяет зрителю переосмыслить свой жизненный опыт, получить новые ориентиры и в полной мере ощутить важность грядущих перемен на планете.
"Мы должны формировать общество счастливых интуитивных людей, людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями", – так Литвин объясняет свою миссию.
Вечер 9-го декабря будет состоять из общения со зрителями и монолога автора. Александр Литвин ответит на все интересующие вас вопросы.
Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На лекцию звезды «Битвы экстрасенсов» (три приглашения на две персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 9 декабря! ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #литвин #москва #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на
SnowПати 5. История белой розы.
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