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"Дни.ру" дарят билеты: лекция звезды "Битвы экстрасенсов"

Александр Литвин. Фото: пресс-служба
9 декабря в Vegas City Hall пройдет лекция исследователя в области психоэмоциональной генетики и эпигенетики Александра Литвина. Попасть на нее вы сможете совершенно бесплатно с помощью "Дни.ру". 
прочитано 276 раз

Александр Литвин – автор популярных книг и статей, отличный лектор и философ. Его выступления отличаются глубоким великолепным языком, что позволяет зрителю переосмыслить свой жизненный опыт, получить новые ориентиры и в полной мере ощутить важность грядущих перемен на планете.

"Мы должны формировать общество счастливых интуитивных людей, людей, понимающих свою ответственность перед будущими поколениями", – так Литвин объясняет свою миссию.  

Вечер 9-го декабря будет состоять из общения со зрителями и монолога автора. Александр Литвин ответит на все интересующие вас вопросы. 

Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия: 

  • Подпишитесь на Instagram @dniru
  • Отметьте в комментариях разных друзей 

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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На лекцию звезды «Битвы экстрасенсов» (три приглашения на две персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 9 декабря! ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #литвин #москва #бесплатно

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

 Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на SnowПати 5. История белой розы.

4 декабря 2019, 16:02

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