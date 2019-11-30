"Дни.ру" дарят билеты: "SnowПати 5. История белой розы"

В этом году на новом стадионе пройдет быстрорастущий белый флэшмоб. На новогоднее SnowПати нужно взять как можно больше друзей и прийти в белой одежде.
Гостей шоу порадует огромное количество знаменитостей: Егор Крид, Тима Белорусских, Ольга Бузова, Клава Кока, ST, Zivert, Elvira T, Molly, Ternovoy, Artik & Asti, Rasa, RSAC x Ella, Gayazov Brothers и многие другие!
Чтобы попасть на мерориятие, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
View this post on Instagram
❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На «SnowПати» (одно приглашение на 2 персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 2 декабря! ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #концерт #москва #бесплатно #крид #snowпатм #бузова
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на концерт звезды шоу "Голос" Стаса Обухова.
Популярные темы форума
Про Доцента Соколова который драл в дырки свою студентку.
Отличное время было в советское время,не то,что сейчас
Где приличный регион в России для жизни,где есть нормальная работа
Всем дуракам посвящается
Фейку и троллю под моим ником ,,Невеста,,
Путин сказал,что-бы чиновники решали проблемы регионов ,а не ему люди жаловались?
ВЫ БРЕЕТЕ ЯЙЦА?
О доброте и милосердии к старикам
ХАЧАТУРЯН. Кто они униженные овцы или жестокие убийцы?
НОВОСТЬ