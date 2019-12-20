"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Алиса"

Группа "Алиса" имеет за плечами более 20 альбомов и огромное количество поклонников. Некоторые их пластинки оказались настолько великими, что публика слушает их по сей день.
Группа существует уже 36 лет и в ней успело поиграть около десятка музыкантов.
Каждый внёс свою лепту в общее звучание или атмосферу. Что это за атмосфера:
силы, страсти, бешеной энергии, единодушия, причастности к тайне и красоты -
лучше всего ощущается на концертах
Чтобы сходить на концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На концерт группы «Алиса» ! Все подробности о выставке читайте на сайте @dniru ��☝�� ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и @tci.ru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories! ⠀ #подарки #концерт #розыгрыш #конкурс #москва #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов стать победителем! Напоминаем, что ранее разыгрывался годовой запас колготок.
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