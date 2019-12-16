Телеканал "Россия-1" оправдался после скандала с "Би-2"

В минувшее воскресенье некоторые СМИ сообщили, что телеканал "Россия-1" заглушил слово "протесты" в песне группы "Би-2" "Люди на эскалаторах". Инцидент произошел во время трансляции церемонии вручения премии "Виктория", передает URA.ru.
Представители "России-1" опровергли информацию. "Телеканал получил телеверсию премии для трансляции от устроителей. Никаких вмешательств ни по изображению, ни по звуку не производил, естественно", – приводит официальное сообщение РИА Новости.
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