"Дни.ру" дарят билеты: иммерсивная выставка Mystic Universe

Создатели SAMSKARA и самураи ART OF WAR предлагают зрителям отправиться в интересное путешествие по древним памятникам архитектуры, воссозданным с помощью современных технологий и искусства.
Гостей будут ждать эксперименты с пространством и звуком, погружающие в увлекательные миры: панорамный экран и масштабные сферические 3D купола со стереозвуком, анимации с эффектом погружения, интерактивные зеркальные комнаты и многое другое.
Помимо всего прочего, каждый, кто приедет на выставку, сможет насладиться концертами артистов современной электронной музыки и театральными представлениями.
Чтобы попасть на выставку, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На иммерсивную выставку ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты смотрите в stories 19 декабря! ⠀ #подарки #выставка #розыгрыш #конкурс #москва #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывался набор с продуктами от Mutti.
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