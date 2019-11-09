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Маркл предстала в нелепом виде на траурном мероприятии

Меган Маркл. Фото: www.globallookpress.com
Многие привыкли думать, что члены королевской семьи всегда выглядят элегантно и опрятно. Тем не менее, Меган Маркл нарушила традиции, появившись на публике в нелепом виде.
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На днях герцогиня Сассекская вместе с супругом посетила посетила траурное мероприятие в Вестминстерском аббатстве. Девушка почтила память воинов, павших во время Первой мировой войны. Стоит отметить, что такое событие предполагает весьма строгий дресс-код, который венценосная особо соблюла, однако выглядело это весьма странно.

Внимание журналистов привлекло плохо сидящее на Маркл темно-синее пальто-халат. Супруга принца Гарри перетянула его поясом так, что казалось, будто верхняя деталь гардероба не сходится. Впрочем, большинство сразу же стало делать предположение – уж не беременна ли герцогиня? Ремешок, расположившийся выше линии талии создал эффект, будто девушка уже на приличном сроке.

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 Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Кроме того, стоит отметить, что Маркл все время так или иначе акцентировала внимание на своем животе. Знающие люди утверждают, что таким же образом герцогиня вела себя, когда носила под сердцем маленького принца Арчи, сообщает издание Wday.

Впрочем, делать какие-либо выводы пока рановато. Вполне вероятно, что за время беременности Меган просто привыкла держать руки именно в таком положении. Так что поклонникам остается лишь продолжать строить догадки – в положении ли герцогиня или же просто неудачно выбрала для себя фасон пальто.

Автор: 9 ноября 2019, 02:21
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Беременная Меган Маркл упала на колени перед старухой

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