Маркл предстала в нелепом виде на траурном мероприятии

Внимание журналистов привлекло плохо сидящее на Маркл темно-синее пальто-халат. Супруга принца Гарри перетянула его поясом так, что казалось, будто верхняя деталь гардероба не сходится. Впрочем, большинство сразу же стало делать предположение – уж не беременна ли герцогиня? Ремешок, расположившийся выше линии талии создал эффект, будто девушка уже на приличном сроке.
Кроме того, стоит отметить, что Маркл все время так или иначе акцентировала внимание на своем животе. Знающие люди утверждают, что таким же образом герцогиня вела себя, когда носила под сердцем маленького принца Арчи, сообщает издание Wday.
Впрочем, делать какие-либо выводы пока рановато. Вполне вероятно, что за время беременности Меган просто привыкла держать руки именно в таком положении. Так что поклонникам остается лишь продолжать строить догадки – в положении ли герцогиня или же просто неудачно выбрала для себя фасон пальто.
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