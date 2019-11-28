"Дни.ру" дарят билеты: концерт Стаса Обухова

Под руководством Александра Борисовича Градского на сцене театра прозвучит программа "Unforgettable". Помимо джазовых произведений 20-го века прозвучат и новые авторские композиции.
Стас Обухов знаком публике после выступления на шоу "Голос". Сейчас он успешно продолжает развивать свою музыкальную деятельность. На данный момент он готовит к выпуску альбом с авторским материалом.
На мероприятии вы окунетесь в потрясающую атмосферу классического джаза.
Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На концерт Стаса Обухова (одно приглашение на 2 персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты в stories уже завтра! ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #концерт #москва #бесплатно #обухов #джаз #голос
Больше комментариев – больше шансов победить! Наопминаем, что ранее разыгрывались билеты на спектакль "Триумф Времени и Бесчувствия".
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