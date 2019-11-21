"Дни.ру" дарят билеты: спектакль "Триумф Времени и Бесчувствия"

Легендарная оратория Генделя, становится все более популярнее в музыкальных театрах всего мира. Режиссером российской премьеры стал Константин Богомолов. Все партии в спектакле будут исполнены исключительно мужчинами.
Для вас выступят: Филипп Чижевский, ансамбль Questa Musica , немецкий контратенор Филипп Матман, испанский тенор Хуан Санчо, итальянский контратенор Антонио Джованнини и российский контратенор Василий Хорошев.
По мнению критиков, Филиппу Чижевскому и его ансамблю удалось продемонстрировать чистоту настоящих старинных инструментов, легкость звучания и смелость музыкальной интерпретации. Вы получите множество впечатлений от спектакля и точно не останетесь равнодушными!
Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На спектакль «Триумф Времени и Бесчувствия» (2 приглашения на 2 персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты в stories 24 ноября!⠀ ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #концерт #москва #бесплатно #спектакль #театр
Больше комментариев – больше шансов победить! Ранее разыгрывались билеты на сольный концерт звезды проекта "Голос" Полины Конкиной.
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