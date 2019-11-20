"Дни.ру" дарят билеты: концерт Полины Конкиной

Участница проекта "Голос" произвела впечатление на зрителей своим удивительным тембром голоса и музыкальным талантом. Теперь, девушка даст сольный концерт и порадует гостей потрясающей музыкальной программой.
Вы сможете услышать мировые хиты, отечественную музыку и даже песни из репертуара собственного сочинения певицы. Часть концерта будет сделана в виде отрывка музыкального спектакля.
На мероприятии будут и звездные гости. Александр Градский, Александра Воробьева, Алексей Лысенко и другие. Живое звучание в сопровождении оркестра с лучшим световым и звуковым оборудованием ждет вас уже в эту субботу.
Чтобы попасть на выступление, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️На концерт Полины Конкиной (2 приглашения на 2 персоны)⠀ ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях ⠀ ⠀ Больше комментариев - больше шансов победить! ��Результаты в stories 22 ноября в 12.00 ����⠀ ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #концерт #москва #бесплатно #конкина
Больше комментариев – больше шансов победить! Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на фестиваль FriendsFest.
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