"Дни.ру" дарят билеты: концерт Mgzavrebi в Москве

Концерт группы станет продолжением нового альбома GEO, пронизанного атмосферой тепла и солнца, большой дружеской вечеринки. В программе как песни с последнего альбома, так и те, что давно полюбились слушателям.
Песни Mgzavrebi в основном на грузинском, хотя есть песни и на русском. Но для того, чтобы проникнуться их музыкой, знать язык совсем не обязательно. Важно эмоциональное восприятие и каждый обязательно для себя поймет смысл каждой песни.
Концерт Mgzavrebi – это настоящий праздник для гостей. Не упускайте возможность прийти и получить удовольствие!
Чтобы попасть на
концерт, достаточно выполнить два простых условия:
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ (2 приглашения на 2 персоны) ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и на @tci ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты в stories 19 ноября в 12.00 ���� ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #концерт #москва #группа #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить!
Напоминаем, что ранее разыгрывались билеты на мюзикл "Красная шапочка & Серый волк".
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