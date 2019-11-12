"Дни.ру" дарят билеты: мюзикл "Красная шапочка & Серый волк"

Сюжет сказки удивит неожиданным поворотом событий, ведь это будет не просто всем известная история о Красной шапочке.
Бабушка таинственным образом исчезла! И самый добрейший в мире Волк оказывается под подозрением, что он скушал Бабушку и, кажется, что спасенья ему не видать! Волку и Красной шапочке предстоит подружится и спасти Бабушку, преодолев свои страхи. К тому же ещё не известно – кому не повезло больше: Бабушке или похитителю!
Спектакль состоится на сцене театра "Модерн".
Чтобы попасть на мюзикл, достаточно выполнить два простых условия:
- Подпишитесь на Instagram @dniru и аккаунт @musicalheart.ru
- Отметьте в комментариях разных друзей
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❗️ДАРИМ БИЛЕТЫ❗️ (2 приглашения на 2 персоны) ⠀ ▪️Подпишитесь на @dniru и на @musicalheart.ru ▪️Отметьте как можно больше друзей в разных комментариях Больше комментариев - больше шансов победить! �� Результаты в stories 18 ноября в 12.00 ���� ⠀ #выступление #билеты #розыгрыш #краснаяшапочка #мюзикл #москва #спектакль #бесплатно
Больше комментариев – больше шансов победить!
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