Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл

Не так давно принц Гарри подал в суд на несколько британских таблоидов, материалы которых серьезно подорвали репутацию его супруги. Правда, из-за этого Меган Маркл вскоре придется вытерпеть еще один крупный удар судьбы.

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