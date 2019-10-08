Катастрофа: отец готовится добить сдавшую позиции Маркл

Все началось с того, что в прессу просочилось личное письмо герцогини к ее отцу. Журналисты сильно извратили его содержание, из-за чего рейтинг монаршей особы начал стремительно падать. Ее муж не выдержал такого откровенного издевательства и подал на писак в суд, после чего выяснилось, что выдержки из письма отдал в распоряжение корреспондентов лично отец Маркл.
Теперь же в рамках судебных разбирательств два близких человека должны будут встретиться на заседании. Их вызовут для перекрестного допроса, и судя по настроению Томаса Маркл, он вряд ли скажет что-то хорошее о своей дочери. Родные будут вынуждены дать показания в суде. Как отмечает издание Mirror, все это будет происходить под присягой.
Подобные "выходы в свет" могут спровоцировать грандиозные скандал в королевской семье. Эксперты уверены, что после заседания суда репутация и без того уже не раз оскандалившейся Меган Маркл будет просто уничтожена. А ведь принц Гарри намерен судится именно за честь и достоинство своей супруги.
Ранее, он отмечал, что не может позволить "истории повторится". Герцог утверждал, что из-за преследований журналистов погибла его мать – принцесса Диана. Венценосная особа скрывалась от нападок сотрудников прессы в Париже. В роковой день леди Ди ехала на машине вместе со своим другом, которого сплетни пророчили ей в любовники. Водитель не справился с управлением, и автомобиль влетел в ограждение моста.
"Самый глубокий страх – это повторение той давней истории. Потерял мать и теперь вижу, как моя жена становится жертвой тех же могущественных сил," – говорил герцог Сассекский.
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