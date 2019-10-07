Эгоистичный отец крупно подставил Меган Маркл

Принц Гарри и Меган Маркл собираются судиться с несколькими британскими таблоидами из-за того, что они опубликовали видоизмененное письмо герцогини. Источником утечки информации стал отец девушки.



Томас Маркл отдал письмо сотрудникам британской прессы потому что ему не понравилось содержащееся в нем послание. Как сообщают друзья монаршей особы, герцогиня Сассекская просила родного человека перестать общаться с ней через средства массовой информации. Таким образом, мужчина мог бы восстановить отношения со своим чадом.

"После свадьбы она написала ему письмо. Там было примерно следующее: "Папа, мое сердце разбито нашим разрывом. Я люблю тебя и ты для меня единственны отец на свете. Пожалуйста, прекрати издеваться надо мной через медиа. Тогда мы сможем помириться", – рассказали товарищи Меган в интервью журналистам издания Daily Mail.



Тем не менее, Томасу письмо показалось неприятным. Отец супруги принца Гарри решил, что послание больше напоминает акт прощания, нежели попытку примирения. Мужчина разозлился и на эмоциях опубликовал выдержки из письма. Однако в последнем интервью он заявил, что таким образом пытался защитить свои честь и достоинство.

"Я принял решение опубликовать письмо из-за высказываний друзей Меган. Я должен был защитить себя, и опубликовал выдержки из текста только потому что все остальное больно ранило. Письмо не выглядело "любящим", оно скорее было оскорбительным", – прокомментировал ситуацию мужчина.

