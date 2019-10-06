Видео со скачущим от радости сыном Миддлтон стало сенсацией

Шестилетний принц впервые побывал на стадионе, но эмоции захлестнули его с головой. Стоит отметить, что футбол является его любимым видом спорта. Члены Британской короны "поболели" за английскую команду "Астон Вилла", которая встретилась с "Норвич Сити".
Джорджу не пришлось расстраиваться. "Астон" одержали победу, но на каждый их гол мальчик реагировал очень эмоционально. Он кричал и скакал на месте, радуясь успехам любимого клуба, за который также болеет и его папа, сообщает издание Access.
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