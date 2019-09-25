Названы российские регионы с самыми высокими пенсиями

Пенсионный фонд России обнародовал рейтинг регионов с наибольшим размером пенсии. Список возглавил Чукотский автономный округ, где ежемесячная выплата составляет 24,3 тысячи рублей, сообщают "Известия".
На втором месте расположилась Магаданская область, жители которой получают 21,6 тысячи рублей. Тройку лидеров закрыла Камчатка, где пенсия составляет 21,2 тысячи рублей, передает телеканал "360".
Самые низкие пенсии в Дагестане и Кабардино-Балкарии – 10,9 тысячи и 11 тысяч рублей соответственно. В конце списка также оказалась Карачаево-Черкесия, жители которой могут рассчитывать на выплату в размере 11,9 тысячи рублей, уточняет НСН.
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