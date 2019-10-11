Шведка свихнулась на идее стать похожей на куклу Барби

За свою недолгую жизнь Мюлик неоднократно ложилась под нож. И все ради того, чтобы стать копией детской игрушки для девочек. Ежегодно на пластические операции она тратит около 168 тысяч шведских крон – это более одного миллиона рублей.
Свою первую операцию по увеличению губ она сделала еще в 13-летнем возрасте. С тех пор регулярно ложится на операционный стол и делает различные косметические процедуры.
Стефани, судя по всему, готова на любые жертвы. Каждый месяц Мюлик колет филлеры в губы. Это обходится ей минимум в 14,5 тысяч шведских крон – около ста тысяч рублей. Также ей приходится носить накладные ресницы и парики.
Кроме того, много времени девушка тратит на занятия спортом. Ежедневно она делает упражнения на косые мышцы живота, чтобы "слепить" кукольную талию.
Стефани успела полностью изменить нос, губы, подбородок, щеки, брови и зубы. Но она и не думает останавливаться на достигнутом. В планах у шведки пластические операции по увеличению груди, ягодиц и губ. Также она собирается удалить ребра, сделать подтяжку лица и липосакцию.
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