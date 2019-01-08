Роскошная жизнь Скрипалей после отравления

После резонансного "дела Скрипалей" полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия остались жить в Великобритании. Семья, по некоторым данным, живет припеваюче.

По данным осведомленного источника, семья сейчас проживает на юге Англии. Сергей и Юлия находятся под присмотром медэкспертов.

Сообщается, что дочь полковника нашла работу. Знание языка позволяет ей легко адаптироваться.



Стоит отметить, что Скрипали поддерживают связь с некоторыми близкими друзьями. С некоторыми они виделись летом 2018 года, передает The Telegraph.

Ранее президент Росии Владимир Путин достаточно эмоционально ответил на вопросы о санкциях и Скрипалях. Он напомнил, что Россия – великая страна, и власти будут защищать народ от западных санкций.

"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства. Спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении", – заверил российский лидер.