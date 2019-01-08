Роскошная жизнь Скрипалей после отравления
По данным осведомленного источника, семья сейчас проживает на юге Англии. Сергей и Юлия находятся под присмотром медэкспертов.
Сообщается, что дочь полковника нашла работу. Знание языка позволяет ей легко адаптироваться.
Стоит отметить, что Скрипали поддерживают связь с некоторыми близкими друзьями. С некоторыми они виделись летом 2018 года, передает The Telegraph.
Ранее президент Росии Владимир Путин достаточно эмоционально ответил на вопросы о санкциях и Скрипалях. Он напомнил, что Россия – великая страна, и власти будут защищать народ от западных санкций.
"Совсем еще недавно думали, что и страны-то такой больше нет, а, оказывается, есть, и надо с ней считаться. А 160 миллионов у нас проживают. Это же не просто хотелки какие-то руководства страны, это интересы народа, которые мы защищаем. Защищаем аккуратно, кстати говоря, без всякого хамства. Спокойно, сдержанно, но делаем свое дело и будем двигаться дальше в этом направлении", – заверил российский лидер.
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