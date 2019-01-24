Лавров встретил "рукопожатием" назойливый микрофон
Во время рукопожатия с главой алжирского МИДа один из звукооператоров протянул микрофон к российскому дипломату на расстояние вытянутой руки. Лавров, не растерявшись, "поздоровался" и с микрофоном.
Сергей Лавров 24 января прибыл в Алжир. Глава российского МИДа обсудит на переговорах возможное строительство российскими специалистами АЭС в Алжире.
На райском курорте певица столкнулась с опасной рыбой
Актер просит о помощи
Поклонники в восторге
Реакция очень нервная