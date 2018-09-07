Как Абрамович: "отравители" Скрипалей оставили опасную улику

Дело отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери обрастает все новыми подробностями. Так называемые отравители беглого разведчика – Петров и Боширов – въехали на территорию Британии так же, как это делает, к примеру, российский предприниматель Роман Абрамович: они получили бизнес-визу.

Информацию о том, что подозреваемые по делу Скрипалей въехали на территорию Туманного Альбиона по бизнес-визам, распространила газета Daily Telegraph со ссылкой на свои источники в силовых структурах.

По информации издания, Александр Петров и Руслан Боширов выдавали себя за предпринимателей для получения британской визы, за которой обращались в консульство в Санкт-Петербурге. Они сообщили, что работают в сфере международной торговли, предъявили визитки и данные о банковских счетах, на которых хранятся несколько тысяч фунтов стерлингов.

Этот новый вброс не добавил ясности в темном деле об отравлении в Солсбери. Маловероятно, что настоящие агенты использовали бы такую легенду. Скорее они въехали бы в страну как простые туристы.

Стоит отметить, что выступление премьер-министра Терезы Мэй в парламенте и последующие заявления Скотленд-Ярда содержат массу нестыковок. Важная деталь, бросающаяся в глаза, – фотографии Петрова и Боширова, сделанные в лондонском аэропорту. На них указано одинаковое время: 16 часов 22 минуты 43 секунды.

https://t.co/X3e89wCnnO Ага! Петров самый лучший псевдоним..)))))))) А звание тоже было указано? — Valery Ramble (@VRamble) 7 сентября 2018 г.

Британские спецслужбы также нашли гостиницу, где останавливались "отравители", и флакон из-под духов, в котором хранился "Новичок". Невозможно представить, чтобы разведчики так нелепо себя вели – ходили под камерами наблюдения, оставляли после себя пузырек из-под яда и, главное, открыто въезжали в страну вдвоем.

Эксперты говорят, что диверсионные операции проводятся по-другому. Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных стран мира в разные дни, до этого для нее готовится соответствующая почва другими разведчиками: снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без камер видеонаблюдения и так далее. А проведя запланированную операцию и соблюдая жесткие меры безопасности, они покидают страну.