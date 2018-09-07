Загнаны в угол: у Лондона закончились аргументы в деле Скрипалей

После выявления множества нестыковок в новых фактах по делу об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Лондон пытается нелепо оправдываться. Посол Великобритании в России Лори Бристоу сообщил о каких-то 37 версиях этого происшествия, которые ему предоставила Россия.

Дипломат обвинил Россию в том, что она представила вымышленные версии по делу Скрипалей. Бристоу сообщил и число – 37. Правда, ни об одной так и не поведал.

"Россия уводит в сторону от фактов. Мария Захарова спросила, почему на фото с камер наблюдения одно и то же время. Это фото с двух разных камер, установленных в разных коридорах при выходе в зону прилета", – приводит слова главы британской дипмиссии РИА Новости.

Даже если предположить, что некто Петров и Боширов сняты камерами наблюдения в лондонском аэропорту в разных коридорах, как две капли воды похожих друг на друга, то неужели они не договариваясь оказались в одних и тех же точках в 16 часов 22 минуты 43 секунды. То есть они шли с одинаковой скоростью – секунда в секунду. Здравомыслящему человеку в это поверить трудно.

Также невозможно представить, чтобы разведчики так нелепо себя вели – ходили под камерами наблюдения, оставляли после себя флакон из-под яда и, главное, открыто въезжали в страну вдвоем.

В сюжете Euronews про заседание Совбеза ООН, представитель Британии Карен Пирс сказала: "По полученным данным офицеры ГРУ Боширов и Петров посещали специальные курсы-тренинги по намазыванию ядов на дверные ручки! Тренинги Карл!!! по намазыванию ядов! Ору! �� pic.twitter.com/tAE4hNRwWu — Swiss �� Vatnik (@KissMyBlacklist) 7 сентября 2018 г.

Эксперты говорят, что диверсионные операции проводятся иначе. Обычно группа из нескольких человек прибывает из разных стран мира в разные дни, до этого для нее готовится соответствующая почва другими разведчиками: снимается жилье в частном секторе, изучаются маршруты без камер видеонаблюдения и так далее. А проведя запланированную операцию, разведчики или диверсанты, соблюдая жесткие меры безопасности, покидают страну.

Напомним, что накануне, 6 сентября, Скотленд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых по делу Скрипалей, а премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с очередной обличительной речью в парламенте.

По версии британских следователей, Александр Петров и Руслан Боширов были названы главными обвиняемыми в отравлении Скрипалей, а также офицерами несуществующей в России организации – Главного разведывательного управления. В 2010 году ГРУ было переименовано в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.