Первый канал оставил Фадеева без работы

Программа "Воскресное время" на Первом канале лишилась ведущего. Контракт с Валерием Фадеевым руководство решило не продлевать.

Информацию о смене ведущего итоговой информационной программы подтвердили в пресс-службе Первого канала. Там уточнили, что Валерий Фадеев решил сосредоточиться на работе в Общественной палате (ОП), а подготовка передачи занимала у него слишком много времени.

Фадеев – соавтор закона "Об Общественной палате", принятого в 2005 году. Он был ее членом в первом, втором и третьем созывах. В настоящее время работает в ОП шестого созыва, в 2017-м был избран ее секретарем.

С 1998 по 2017 годы Валерий Фадеев занимал пост главного редактора журнала "Эксперт". В июле 2017-го он продал свою долю в медиахолдинге, совладельцем которого являлся, Внешэкономбанку. После чего и ушел с поста главного редактора издания, оставшись в журнале в качестве обозревателя.

Итоговую информационную программу "Воскресное время" на Первом канале с 2012 года вела Ирада Зейналова. Фадеев сменил ее в сентябре 2016-го и оставался ведущим до конца этого телесезона. В пресс-службе канала поблагодарили его за совместную работу и подчеркнули, что всегда рады видеть общественного деятеля в своем эфире. Кто сменит Фадеева в программе, пока не сообщается, пишет Ura.ru.

Сам журналист свой уход из передачи не комментирует. "Воскресное время" – информационно-аналитическая программа, рассказывает о новостях политики, культуры и спорта. В эфир приглашаются общественные и политические деятели, аналитики, передает телеканал "360".