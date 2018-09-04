Ослепли от алкоголя: шокирующий поворот в трагедии группы Дятлова

Группу Дятлова мог погубить алкоголь. Перед трагедией туристы ослепли – так решил уральский исследователь, прочитавший дневник участницы похода.

Новая версия трагедии на перевале Дятлова появилась в результате изучения дневника одной из участниц похода, Зинаиды Колмогоровой. Страницы выложены в открытом доступе, и на последних нет записей.

Однако Валентину Дегтереву удалось разглядеть следы от сильного нажатия карандашом. Перевернув изображение зеркально, уральский исследователь смог прочитать последнюю запись, сделанную в дневнике Колмогоровой.

"Мы 9 замерзли ждали Бороду и Юру Юдина. Мы ослепли. Шли шесть часов хотели найти лабаз", – такие фразы оказались на листке. Дегтерев отмечает, что авторство записки неизвестно. "Бородой" туристы, вероятно, называли мужчину, который им встретился в рабочем поселке незадолго до гибели. А Юра Юдин – это один из членов команды, который заболел и не смог идти на перевал.

По мнению Дегтерева, участники похода ослепли от метилового спирта, который находился во фляжке. В результате они сбились с пути и не попали к складу с продуктами, приводит заключение исследователя Ura.ru.

История перевала Дятлова долгое время была окутана множеством тайн. Причем даже официальные органы внутренних дел СССР замалчивали определенные факты, чтобы пучок событий не был развязан до конца.

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#перевалдятлова #группадятлова #stoneforest pic.twitter.com/lcoz9VeHBo — stone_forest (@stone__forest) 24 января 2018 г.

Группа туристов из девяти человек, которую возглавлял Игорь Дятлов, погибла на Северном Урале в ночь на 2 февраля 1959 года. Все участники похода были найдены мертвыми недалеко от палатки: по неизвестным причинам они разрезали ее ночью и спешно покинули убежище. Место, где произошла трагедия, назвали перевалом Дятлова. Версии до сих пор выдвигаются самые разные – вплоть до атаки инопланетян.