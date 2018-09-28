Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"

Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев из Перми, у которого в огороде нашли мак, стал героем программы на Первом канале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудили огородника, а другие поддержали фермера.

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