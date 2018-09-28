Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"

Крымский мост Отравление Скрипалей Петросян и Степаненко разводятся Новости "Дома-2" Главные события Москвы

Самое читаемое

Жену-старушку Гогена Солнцева похоронили
Порошенко признал вину за сбитый Boeing
Замызганная Кудрявцева вызвала оторопь
Меган Маркл затмила ожидающую еще одного младенца Кейт Миддлтон
"А как же Галкин?": Пугачева показала нового молодого фаворита
партнеры
Пятница 28 сентября
Лента новостей
14:38
Запасливый житель Волгограда закопал гранаты и пулемет
14:29
Собутыльник забил товарища до смерти за 50 рублей
14:26
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
14:20
Мужчина в Нижнем Тагиле упал на газовую плиту и умер
13:55
Королеву красоты убили в собственной машине
13:49
В убийстве егеря под Тюменью подозревают бизнесмена
13:39
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
13:38
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал
13:35
Мужчина с вилами напал на слесарей в центре Омска
13:07
Метро соединит Некрасовку и Новую Москву
13:06
Второй ребенок Собчак вывел из себя Нарусову
13:06
Как провести выходные: совет синхролога
13:04
В Казани избившего ребенка-инвалида мужчину бросили за решетку
12:51
При пожаре под Нижним Новгородом погиб несовершеннолетний
12:38
Мать отпинала сбежавшего от Бузовой жениха
12:19
На фестивале в The Sun Siyam Iru Fushi Maldives определили будущее туризма
12:17
Под Ростовом школьницу изнасиловал знакомый взрослый
11:52
Из-за пожара в московском ТЦ эвакуировали 235 человек
11:50
Размер пенсий россиян рассчитают по-новому
11:43
Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
11:31
В Уфе разбились парень и девушка на мотоцикле (фото)
11:18
Пышногрудая ведущая Первого канала рассказала о любви к разведенному Кузьмину
11:13
Неадекватную Наоми Кэмпбелл заметили в самолете
11:12
Петросян случайно "засветил" молодую любовницу
11:05
В Сети появилось видео жестокого избиения подростка
10:38
У мокрой Шараповой потеряли грудь
10:18
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
10:10
50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской
09:51
Больше сотни квартир пострадали от пожара в Томске
09:46
Главные события Москвы
09:45
Камеры сняли напавшего с лопатой на восьмилетнего ребенка мужчину
09:37
В Петербурге из-за прорыва трубы погибли люди (фото)
09:35
Только не Джоли: кому достанется наследство Питта
09:28
Известный художник умер в Москве
09:06
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
09:02
Пассажирский Boeing утонул после крушения (видео)
08:54
Из детского сада на Урале сбежал четырехлетний воспитанник
08:44
78-летняя Людмила Максакова выходит замуж
08:43
Московский банк лишился лицензии
08:35
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
08:31
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
21:57
Рапунцель из "Дома-2" не пустили на похороны внезапно умершего отца
21:55
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
21:48
Реальная премия MusicBox-2018 состоится несмотря на угрозы заявленным артистам
21:46
"Была марионеткой": наркозависимая жена обвиняет Кержакова в подлом обмане
21:11
Яббаров из "Дома-2" оправдался за зверское избиение любовницы
20:39
Вульгарная Водонаева довела до истерики оттопыренным задом
20:13
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
20:03
Мать Алисы Аршавиной публично накинулась на Юлию Барановскую
19:22
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
18:53
В московском метро неадекватный мужчина набросился на полицейского
18:36
Беременная Бледанс выставила подросший живот
18:21
Бросившие "Уральские пельмени" Мясников и Рожков остались без аншлагов
18:17
В Башкирии в жутком ДТП погибли таксистка и пассажир
17:44
Родственники убитого насильника Хачатуряна устроили мордобой в суде
17:42
Подведены итоги премии "Права потребителей и качество обслуживания"
17:24
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 сентября 2018 года
17:09
Игорь Верник сместил засидевшегося Михаила Шаца
17:04
"ЕР": Расселение из аварийного жилья продолжится
17:04
Обворожительная дочь Тутберидзе утерла нос Медведевой
16:36
"Спал с топором в обнимку": замужняя Гурченко привела в дом поклонника-зэка
16:32
"Как развалюха": дочь спасает актера Виторгана
16:07
Чемпионат мира по хоккею 2023 года проведут в России
15:32
Онколог поставил россиянам неутешительный диагноз
14:55
В грязном скандале с имуществом обманутой Максаковой появился новый фигурант
14:47
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии
14:24
Уехавшая Навка сделала заявление: У меня появилась еще одна дочь
14:12
Госдума одобрила пенсионный законопроект
14:00
В деле Петрова и Боширова всплыл сотрудник СБУ
13:57
В Тюмени нашли грузовик с испорченными тортами
13:51
Неужели секта: вскрылась связь Меган Маркл с таинственным гуру
13:45
Победившего в споре жителя Саранска отправили в тюрьму
13:25
Дочери Пригожина грозит тюрьма за мошенничество
13:25
Россиянам дадут выходной для диспансеризации
13:19
"Уже не влюбленные и не друзья": Кристина Орбакайте откровенно о муже
13:17
Распространенный недуг оказался причиной рака
13:07
Потерявший сознание водитель влетел в толпу людей
12:59
В Ижевске толпа подростков избила взрослого мужчину
12:58
Топ главных вещей осени
12:54
"Cальную" Волочкову перепутали с престарелой стриптизершей
12:46
Из Киево-Печерской лавры украли икону
12:39
Цыганского барона отправили в тюрьму за ограбление ребенка
12:39
Бывший любовник обвинил звезду "Дома-2" в краже его драгоценностей
12:30
Прохожего три раза пырнули ножом возле площади трех вокзалов в Москве
12:25
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
12:23
В остановку в Екатеринбурге врезались две машины
12:20
Петросян схватился за голову после вскрывшихся данных о миллионах любовницы
12:15
"Хрустальную Турандот" вручат двадцать седьмой раз
11:57
Москва поймала Киев на нелепой лжи о Крыме
11:49
В Татарстане опрокинулась фура с кислотой
11:48
Красавице-жене пришлось отдуваться за смешного Порошенко
11:41
"Они нас держат за тупых идиотов": Резник пропесочил Лазарева с Киркоровым
11:38
Изменившаяся до неузнаваемости Тарасова нашла новую любовь
11:34
В аварии с маршруткой на остановке пострадали шесть человек
11:27
На трассе под Нижним Новгородом на ходу загорелся грузовик (фото)
11:17
В Москве пройдет Всероссийская Премия и Форум "Woman Who Matters"
11:16
"В башке плацента": беременная Тодоренко сделала заявление
11:12
Известная модель упала на подиуме
11:09
"ЕР" добилась увеличения расходов на региональные дороги
11:06
В Москве пройдет гастрономический фестиваль “Золотая осень”
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Разгневанный Соседов врезал беременной Нюше
Шаляпин втянул Цымбалюк-Романовскую в грязный скандал
"Маленькие старички": что будет с детьми умершей Пугачевой
Максакова тайно вышла замуж через полтора года после убийства Вороненкова
Джигарханяна увидели свидетелем на свадьбе Виталины и Шаляпина
Обиженная Пугачева без приглашения заявилась на чужой праздник
Общество

Осужденного за мак пенсионера затравили на "Пусть говорят"

Игорь Трошев. Кадр youtube.com
Ветеран труда, 64-летний Игорь Трошев из Перми, у которого в огороде нашли мак, стал героем программы на Первом канале. Присутствующие в зале разделились на два лагеря: некоторые осудили огородника, а другие поддержали фермера.
прочитано 1632 раза

Трошев, которого суд приговорил к году лишения свободы условно, заявил, что мак вырос сам – как сорняк. Во время оглашения приговора пенсионер плакал, и эти кадры никого не оставили равнодушными.

ПО ТЕМЕ

В Перми пенсионеру грозит 5 лет тюрьмы из-за сына-наркомана

 Ток-шоу "Пусть говорят"

Сюжеты Ток-шоу "Пусть говорят"

Гости ток-шоу отметили, что грядки слишком ухоженные для дикорастущей культуры, и буквально затравили фермера. "Мак выращен специально. Мало дали. За такое нужно пожизненное заключение", – отметили зрители.

Представитель антинаркотического движения добавил, что 467 кустов мака можно вырастить только по заказу. Но Игорь Трошев этого не признал. Были шокированы приговором ветерану его соседи. Они считают, что мак ему подкинули недоброжелатели. Еще одной версией нахождения мака в огороде стало то, что семена просто занесло ветром.

По словам адвоката пенсионера, дело на него полицейские могли завести, чтобы повысить раскрываемость. По словам защитника, они намерены обжаловать приговор.

В Сети горячо поддерживают ветерана. На сайте Change.org пользователи создали петицию. "О дожились!!! Бедный дед!!! Дай бог ему здоровья и терпения", "Ну да! Проще же несчастного деда осудить, чем себя – власть имущую!﻿", "Судья – свиньячая морда, как разговаривает с подсудимым, грубо, нагло, его только за разговор судили бы в Европе", "Свободу деду!!! Не верю! Кто бы, что бы ни говорил, не верю, что этот дед барыга… Сам чуть не плакал, так жаль дедвушку (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились пользователи Сети.

Автор: Валерия Нарская28 сентября 2018, 09:54

комментарии

Политика

"Туалетный" казус Порошенко попал на видео
Шуты гороховые: Трамп и Порошенко превратили встречу в цирк
Украина проиграла войну за Крымский мост
Нож в спину: Трампа прилюдно обсмеяли во время речи в ООН

Шоу-бизнес

"Я не готова молчать": артистка Васильева потеряла ребенка
Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой
"Счастливые родители": Пынзарь из "Дома-2" записал роды на видео
"Дурь такая": 88-летний Краско с новой подружкой разоблачили Первый канал

Проишествия

Королеву красоты убили в собственной машине
Пьяный белорус нырнул за ключами в мусоропровод (видео)
Убийцу насильника Хачатуряна любезно отпустили на свободу
Свингер прикончил друга-наркомана после оргии

Lifestyle

Уходит эпоха: сериал "Ментовские войны" закрывают
Раскрыт секрет женской сексуальности и магнетизма
Новый фильм "Елки" похоронили
Сериал "Екатерина": Александрова рассекретила продолжение
Спорт

Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой

Фигуристка заняла первое место на турнире в Оберстдорфе
Шоу-бизнес

50-летний Пресняков расплакался от неожиданного поступка Подольской

Певица потрясла супруга, и он не смог сдержать эмоций
Происшествия

Королеву красоты убили в собственной машине

Девушка публиковала в микроблоге откровенные снимки

Шоу-бизнес

Бывшая жена Кержакова напилась в гостях у Бузовой

Девушка заметно нервничала

Гороскоп

Как провести выходные: совет синхролога
Что скрывают Хабенский и Литвинова под видом счастливых отношений
Суррогатная мать родит для Валерии и Пригожина
Астрологический прогноз с 24 по 30 сентября

Фоторепортажи

Билан заласкал Чурикову у всех на глазах
Продажа новых iPhone в России началась с позорного провала
Перекачанная Лопес шокировала странным фото
Родство с Киркоровым и измена мужа: чего достигла Ани Лорак к 40 годам

Спорт

У мокрой Шараповой потеряли грудь
Авербух объявил бойкот рекордам Загитовой
Оказавшаяся на грани срыва Загитова жестко ответила на претензии
Фигуристка прошлась по сбежавшей к гею-тренеру Медведевой

Регионы

Крымский мост начал тонуть
Озверевшая пенсионерка накинулась на юношу в автобусе (видео)
Китай разинул рот на российский Дальний Восток
Кремль сделал заявление об отмене результатов выборов
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru