"Хотели оторваться": "отравители" раскрыли все карты в деле Скрипалей

Названные Лондоном "отравителями" бывшего половника ГРУ Сергея Скрипаля россияне не возили в Англию духи Nina Ricci. Александр Петров и Руслан Боширов раскрыли в интервью главному редактору RT секреты своего путешествия на Туманный Альбион.

Петров и Боширов признались во время интервью, что чувствуют себя не в своей тарелке. Их не покидает напряжение. "А что бы вы чувствовали, если бы вашу жизнь в одночасье перевернули?" – поинтересовался Боширов у главного редактора RT Маргариты Симоньян.

В начале сентября британская полиция опубликовала фото контейнера, в котором якобы перевозили нервно-паралитическое вещество, ставшее причиной гибели жительницы Эймсбери. Сосуд имитирует флакон духов Nina Ricci.

"Нормальным мужикам с собой возить женские духи – это не глупо? Когда проходишь таможню, проверяют все вещи. Если бы у нас что-то было, у них бы возникли вопросы, зачем у мужчины в багаже лежат женские духи", – сказал Боширов, отвечая на вопрос Симоньян.

В Великобританию друзья прилетели, по их словам, с желанием "оторваться". В Солсбери они собирались осмотреть местный собор - этот маршрут им порекомендовали приятели. Однако 3 марта случился природный катаклизм – город был завален снегом. Петров и Боширов выдержали всего полчаса на туристическом маршруте. Они вернулись на вокзал, минут 40 провели в кафе и на ближайшем поезде уехали в Лондон.

Друзья действительно вернулись в Солсбери 4 марта - установилась теплая погода и снег растаял. По словам Петрова и Боширова, они гуляли по городу и много фотографировались. На вопрос, проходили ли они мимо дома Скрипалей, мужчины ответили, что это вполне возможно – только они не знают, где он.

Напомним, бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в начале марта в городке Солсбери недалеко от Лондона. Власти Соединенного Королевства без предъявления доказательств обвинили Россию. Москва отвергает обвинения в свой адрес. Позже Лондон опубликовал фотографии россиян, якобы подозреваемых в причастности к покушению – Александра Петрова и Руслана Боширова.

"Отравителям" порекомендовал выйти в эфир Владимир Путин. Президент России, выступая на Восточном экономическом форуме, призвал их объявиться и поговорить со СМИ. Как сказал глава государства, Петров и Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, являются гражданскими лицами.

"В принципе, мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли", – сказал глава государства. Он выразил надежду, что Петров и Боширов сами появятся и расскажут о себе. По словам президента, ничего "особенного и криминального" в связи с этими личностями нет.