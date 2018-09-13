Заявивший о войне Путин довел украинцев до исступления

Слова президента России Владимира Путина вновь довели украинцев до истерики. В ходе военных учений "Восток-2018" глава государства заявил, что Россия - мирная страна. Пользователи Сети из Незалежной в ответ озвучили собственную точку зрения.



Слова президента России о миролюбии украинцы восприняли в штыки. Украинские пользователи Сети принялись сыпать резкими, оскорбительными комментариями. "В Сирии вы, значит, убивая мирных жителей, просто предлагаете им подружиться? Крым и Донбасс просто "сильно полюбили", – написала на своей странице в Twitter пользователь lena kupchenko.

Другие бросились вспоминать Чехословакию, Афганистан, Чечню, Грузию, до кучи упомянув о подавлении советскими войсками венгерского восстания в 1956 году. Странно, что не вспомнили о подавлении императором Николаем I бунта в Австрийской империи в 1848-1849 годах.

Третьи и вовсе обвинили президента во лжи. "Создал угрожающие военные базы в Абхазии и Южной Осетии, базу подводных лодок в оккупированном Крыму, четыре года ведет агрессивную войну на востоке Украины", – написал пользователь Овод.

В Сирии вы значит убивая мирных жителей просто предлагаете им подружиться? Крым и Донбасс просто «сильно полюбили»? Далеко бежать прийдется, Коля, ох далеко — lena kupchenko (@Hoh_lushka) 13 сентября 2018 г.

Ну а пока украинцы рвут и мечут, в Сибири на полигоне Цугол продолжаются масштабные военные учения "Восток-2018". В них принимают участие более 300 тысяч человек, в том числе военнослужащие Китая и Монголии. Командует маневрами министр обороны России Сергей Шойгу.

«А если если потребуется, и поддержать союзников»: Путин на учениях Восток-2018 выступил с переводом на китайский язык pic.twitter.com/9HakPR8PyS — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 13 сентября 2018 г.

В четверг, 13 сентября, на Цугол прибыл президент Владимир Путин. Глава государства выступил перед военнослужащими трех стран, подчеркнув, что Россия готова прийти им на помощь. Обратившись к российским военным, Путин заявил, что они всегда должны быть готовы отстаивать национальные интересы и суверенитет страны.

По словам главы государства, у Москвы нет агрессивных планов. Внешняя политика России, подчеркнул он, направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами.